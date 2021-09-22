У прокуратурі розповіли подробиці замаху на Шефіра: стріляли з посадки 18 разів, водій зміг сам доїхати до парковки

В авто першого помічника президента Сергія Шефіра вистрілили 18 разів, а не 10, як повідомляла Нацполіція раніше. Поранений водій в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Про це під час брифінгу у день інциденту, 22 вересня, заявив керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко.

Він розповів, що автомобіль, в якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва. Між селами Ходосівка та Лісники по авто із посадки вистрілили приблизно 18 разів із автоматичної зброї. Сам Шефір не постраждав, однак поранення отримав його водій. Наразі, зі слів медиків лікарні «Феофанія», його життю нічого не загрожує.