Обстріл авто Шефіра: відкрито кримінальне провадження, генпрокурор Венедіктова виїхала на місце нападу

Обстріл машини першого помічника президента України Сергія Шефіра під Києвом кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, яка також виїхала на місце події.