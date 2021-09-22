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Обстрел авто Шефира: открыто уголовное производство, генпрокурор Венедиктова выехала на место нападения

Автор:
Екатерина Кадакова
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Обстрел машины первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом квалифицировали как покушение на убийство двух и более людей (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, которая также выехала на место происшествия.

«Неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные — автоматная очередь прошила автомобиль», — написала она.

По предварительным данным, нападавшие совершили около 10 выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62.

  • Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль, в котором он был со своим водителем. Шефир не пострадал. Водителя госпитализировали с тремя огнестрельными ранениями в больницу «Феофания».
  • В Офисе президента после покушения на Шефира пообещали «еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения», а само преступление назвали «воинственной кампанией противодействия» политике главы государства.