Обстрел авто Шефира: открыто уголовное производство, генпрокурор Венедиктова выехала на место нападения

Обстрел машины первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом квалифицировали как покушение на убийство двух и более людей (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, которая также выехала на место происшествия.