В Офісі президента прокоментували замах на Шефіра та пообіцяли «жорсткі рішення» влади

В Офісі президента після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра пообіцяли «ще більш жорсткі антиолігархічні і антикримінальні рішення», а сам злочин вважають «войовничої кампанією протидії» політиці глави держави.

Про це «Бабелю» розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

«Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди [...] Одразу скажу, що ми, безумовно, повʼязуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів», — зазначив він.