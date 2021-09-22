В прокуратуре рассказали подробности покушения на Шефира: стреляли из посадки 18 раз, водитель смог сам доехать до парковки

В авто первого помощника президента Сергея Шефира выстрелили 18 раз, а не 10, как сообщала Нацполиция раньше. Раненый водитель в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Об этом во время брифинга в день инцидента, 22 сентября, заявил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.

Он рассказал, что автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по авто из посадки выстрелили примерно 18 раз из автоматического оружия. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медиков больницы «Феофания», его жизни ничего не угрожает.