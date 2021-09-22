«Передавати мені «привіт» пострілами в друга – це слабкість». Зеленський прокоментував замах на свого помічника Шефіра

Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США, прокоментував обстріл автівки свого помічника Сергія Шефіра.
«Десь дві години тому невідомі розстріляли автомобіль мого першого помічника, а що важливіше – мого близького друга, мого товариша — Серія Шефіра. Сергій живий, водія, на жаль, поранено. Зараз він перебуває в лікарні. На місці працюють правоохоронці, введено план «Перехоплення». Вважається, що це був замах на вбивство», — зазначив президент.
Він наголосив, що одразу після виступу на Генасамблеї ООН вирушає у Київ.
«Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх тому, що передавати мені «привіт» пострілами з лісу по автомобілю мого друга — це слабкість. А ось відповідь буде сильною», — додав Зеленський.
Президент зазначив, що на міцність його команди цей замах не впливає.
«На той курс, який я обрав зі своєю командою, — до змін, детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими і впливовими фінансовими групами — це жодним чином не вплине, а навіть навпаки. Бо цей мандат — мандат на зміни — мені дав народ України», — підсумував глава держави.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався уранці 22 вересня. У Київській області у селі Лісники невідомі обстріляли авто, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а от водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- За словами глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, помічник Зеленського доволі часто сам їздив за кермом, тому зловмисники імовірно очікували, що й цього разу на місці водія буде Шефір.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України), а Зеленському доповіли про інцидент. В ОП напад повʼязують з політикою деолігархізації.