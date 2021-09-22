«Передавати мені «привіт» пострілами в друга – це слабкість». Зеленський прокоментував замах на свого помічника Шефіра

Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США, прокоментував обстріл автівки свого помічника Сергія Шефіра.

«Десь дві години тому невідомі розстріляли автомобіль мого першого помічника, а що важливіше – мого близького друга, мого товариша — Серія Шефіра. Сергій живий, водія, на жаль, поранено. Зараз він перебуває в лікарні. На місці працюють правоохоронці, введено план «Перехоплення». Вважається, що це був замах на вбивство», — зазначив президент.

Він наголосив, що одразу після виступу на Генасамблеї ООН вирушає у Київ.

«Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх тому, що передавати мені «привіт» пострілами з лісу по автомобілю мого друга — це слабкість. А ось відповідь буде сильною», — додав Зеленський.