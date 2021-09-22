«Передавать мне «привет» выстрелами в друга — это слабость». Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, прокомментировал обстрел машины своего помощника Сергея Шефира.

«Где- то два часа назад неизвестные расстреляли автомобиль моего первого помощника, а что важнее — моего близкого друга, моего товарища — Серия Шефира. Сергей жив, а водитель, к сожалению, получил ранения. Сейчас он находится в больнице. На месте работают правоохранители, введен план «Перехват». Считается, что это было покушение на убийство», — отметил президент.

Он отметил, что сразу после выступления на Генассамблее ООН отправляется в Киев.

«Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами, я их не считаю потому, что передавать мне «привет» выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — добавил Зеленский.