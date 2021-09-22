«Передавать мне «привет» выстрелами в друга — это слабость». Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, прокомментировал обстрел машины своего помощника Сергея Шефира.
«Где- то два часа назад неизвестные расстреляли автомобиль моего первого помощника, а что важнее — моего близкого друга, моего товарища — Серия Шефира. Сергей жив, а водитель, к сожалению, получил ранения. Сейчас он находится в больнице. На месте работают правоохранители, введен план «Перехват». Считается, что это было покушение на убийство», — отметил президент.
Он отметил, что сразу после выступления на Генассамблее ООН отправляется в Киев.
«Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами, я их не считаю потому, что передавать мне «привет» выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — добавил Зеленский.
Президент отметил, что на прочность его команды это покушение не влияет.
«На тот курс, который я выбрал со своей командой, — к изменениям, детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими и влиятельными финансовыми группами — это никак не повлияет, а даже наоборот. Ибо этот мандат — мандат на изменения — мне дал народ Украины», - подытожил глава государства.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, помощник Зеленского довольно часто сам ездил за рулем, поэтому злоумышленники вероятно ожидали, что и на этот раз на месте водителя будет Шефир.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а Зеленскому доложили об инциденте. В ОП нападение связывают с политикой деолигархизации.