Зеленскому доложили о покушении на его помощника Шефира. В ОП нападение связывают с политикой деолигархизации

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, что президенту уже доложили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира. Сам глава государства отреагирует на инцидент в ближайшее время.
«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США», — отметил Сергей Никифоров и добавил, что Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию.
«Публичная реакция президента на событие также скоро будет. По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания», — отметил спикер.
Также пресс-секретарь напоследок добавил, что «курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют». Такую же позицию высказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, связывая покушение с политикой деолигархизации.
Отметим, президент Украины сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль, в котором он был со своим водителем. Шефир не пострадал. Водителя госпитализировали с тремя огнестрельными ранениями в больницу «Феофания».
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более людей (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).