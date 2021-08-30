Десятки ЗМІ видалили новини про аварію за участі нардепа Трухіна зі «Слуги народу». Партія, МВС та сам «слуга» мовчать

Десятки українських видань видалили або відредагували свої новини про ДТП за участі депутата Верховної Ради від «Слуги народу», заступника глави бюджетного комітету Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі біля в’їзду до Києва.

Загалом в аварії зіткнулися три авто (Audi A8, Ford Kuga та Daewoo Lanos), а травми отримали шестеро людей. Серед постраждалих був голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень. Цю інформацію одразу ж підтвердили в УАФ.

Винуватцем ДТП, за даними ЗМІ, став саме Трухін, який керував Audi. Згодом новини про аварію за участі нардепа «Слуги народу» почали зникати з сайтів, а журналісти повідомили про те що за видалення матеріалів їм пропонують гроші. Зокрема, про це написала шеф-редакторка видання ІА «Центр новин» Ольга Витак, головний редактор видання «Трибуна» Олег Щербаков, а також автор автопроєкту «Зупини_Лося» Костянтин Андріюк.

Загалом журналісти нарахували вже понад 30 видань, які видалили або ж відреагували свої публікації із згадкою про ДТП за участі Трухіна. Йдеться про УНІАН, «Футбол 24», UA-Football, Football.ua, Сьогодні, ТСН, Depo.ua, «Гордон» та інші.

Телеканал Kyiv LIVE опубліковав короткий сюжет про аварію, на якому є кадри з нардепом. Однак згодом теж видалив його, щоправда, журналісти все ж опублікували це відео знову.

У поліції підтвердили факт ДТП, однак без жодної згадки нардепа.

У «Слузі народу» «Бабелю» повідомили, що згодом аварію за участі Трухіна прокоментує керівник партії Олександр Корнієнко. Але на момент публікації матеріалу він ніяких заяв з приводу ДТП не зробив. На запити журналістів також не реагують в МВС. З приводу аварії також ніяких заяв не робив і сам Трухін.

Водій Daewoo Lanos Валентин, який також постраждав у ДТП, розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме знаходився за кермом Audi. Він підтвердив, що поліція порушила справу через аварію. Але хто саме став її фігурантом Валентин не знає.

Шеф-редактор сайту телеканалу «Прямий» Віктор Медвідь (фігурує у переліку видань, які видали матеріал про ДТП) розповів «Бабелю», що редакція видалила одну з двох новин про аварію, оскільки вона дублювали інформацію попередньої. Після скандалу видалену новину повернули.

Олександра Трухіна у 2019 обрали депутатом Верховної Ради XI скликання від партії «Слуги народу» за виборчим округом №40, що у Дніпропетровській області. Зараз він обіймає посаду заступника голови Комітету з питань бюджету Юрія Арістова.

До того, як Трухін потрапив до парламенту, він був депутатом Полтавської обласної ради від «Блоку Петра Порошенка» за округом №6 (Глобинський район)