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«Слуги» поехали в Трускавец встречаться с Зеленским и снимать Разумкова. 12 историй из Rixos, которые не расскажет Катерина Осадчая (хоть она там и была)

Автор:
Мария Жартовская
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
«Слуги» поехали в Трускавец встречаться с Зеленским и снимать Разумкова. 12 историй из Rixos, которые не расскажет Катерина Осадчая (хоть она там и была)

Первого октября «Слуги народа» вернулись в Rixos в Трускавце. Последний раз они были там в начале августа 2019 года — после парламентских выборов, но все еще в качестве кандидатов в нардепы. Два года назад будущие депутаты приехали на курорт учиться, теперь — чтобы провести «Большую фракцию», встретиться с президентом и представить ему план реформ до 2023 года. Это официальная повестка. Главной темой неофициальной стала отставка спикера парламента, первого номера избирательного списка СН Дмитрия Разумкова. Перед поездкой глава фракции «слуг» Давид Арахамия взял у Разумкова подписные листы за его отставку. Чтобы просто поставить этот вопрос на голосование, «слугам» нужно было собрать 150 подписей. Чтобы снять Разумкова — минимум 226 голосов. Спикер давно и всерьез конфликтует с Офисом президента. Последний серьезный спор возник из-за президентского закона об олигархах — Разумков отправил его на экспертизу в Венецианскую комиссию. В Трускавце депутаты, президент, руководство его Офиса и несколько министров провели несколько дней. Они работали, пили, ругались и прятались от журналистов. Маша Жартовская специально для «Бабеля» поговорила с самым закрытым замглавы ОП Олегом Татаровым, пробралась на закрытую вечеринку «слуг» в ресторане «Е-мое», узнала, как дела у помощника президента Сергея Шефира и так и не пожила в Rixos — слишком дорого. Детально о «слугах» в Трускавце мы писали на сайте и в Telegram. Ниже — самое главное для тех, кто в выходные отдыхал, но хочет быть в курсе и не хочет много читать.

Олег Татаров

Он — один из самых непубличных и одновременно обсуждаемых замов главы ОП Андрея Ермака. Он фигурант дела НАБУ и нескольких скандалов (его детальный профайл тут). Ничего из этого списка раньше публично он не комментировал. В Rixos Татаров появился неожиданно — второго октября журналисты нашли его в лобби за кофе с депутатом от СН Александром Трухиным и страшно обрадовались находке. Татарову пришлось по-порядку ответить на вопросы, которые скопились за год, в том числе о ДТП Трухина. Татаров так мало и редко говорит, что его цитаты мы не пересказываем, а даем целиком.

Как Татаров появился в ОП.

«Меня пригласил на работу президент и руководитель его Офиса. Был март 2020 года, мне позвонили из приемной президента и предложили прийти на встречу с руководством государства, пообщаться, дать мое экспертное видение по некоторым юридическим вопросам и деятельности некоторых правоохранительных органов, без конкретики. Я прибыл, мы пообщались, и через пять месяцев меня пригласили на работу. Андрея Ермака до марта я не знал».

Как бывший сотрудник МВД Татаров комментировал события на Майдане.

«Если вы посмотрите мои комментарии внимательно, я пытался, чтобы они были нейтральными. Они были обоснованы материалами, которые предоставляли для анализа. Хочу еще раз напомнить, что на тот момент я не имел отношения к следствию, я работал временно исполняющим обязанности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения МВД. Я не утверждал, что протестующие бьют «Беркут», я говорил, что есть такие-то версии».

Что Татаров делает в ОП.

«Занимаюсь аналитической помощью, законопроектами, коммуникацией с депутатами и профильным комитетом. Последнюю неделю работали в комитете и с международными экспертами над изменениями в уголовно-процессуальный кодекс».

Так а что по ДТП с Трухиным (раз уж он сидит рядом за столом)?

«Мне, как юристу, все интересно с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, потому что не видел материалов [дела]».

Почему на дне рождения Татарова было много правоохранителей.

«Они не имеют отношения к делу [по Татарову в НАБУ], конфликта интересов не вижу — наша деятельность не пересекается. У нас другой заместитель главы Офиса отвечает за коммуникации с Генеральной прокуратурой [речь об Андрее Смирнове]».

Сергей Шефир

Первый помощник президента, приехал в Rixos вместе с Зеленским. Журналисты поймали его в лобби — все вопросы касались недавнего покушения. Если коротко, чувствует себя нормально, ездит на бронированной машине, по-прежнему считает, что покушение — давление на высшие органы власти. Жизни водителя ничего не угрожает, но ему пока «собирают ногу», соберут — вернется на работу. Слухи о возможной инсценировке покушения Шефир считает глупостью: «Кто хочет — пусть попробует так инсценировать».

В последнее время разные СМИ писали о том, что Ермак конфликтует с Шефиром и пытается отодвинуть его от президента. В Трускавце два близких друга Зеленского много общались, жили на одном этаже с президентом и вместе за кофе смотрели его пресс-конференцию.

Александр Трухин

Депутат и фигурант резонансного ДТП пил кофе в лобби с Олегом Татаровым и замглавы ОП Кириллом Тимошенко и шутил, что приехал в Трускавец на велосипеде. Виновен ли Трухин в ДТП, которое случилось полтора месяца назад, следствие до сих пор не выяснило. А Зеленский на пресс-конференции в Трускавце заявил, что деталей ДТП не знает.

Кирилл Тимошенко

Замглавы Офиса президента в Трускавце объявил «Бабелю» бойкот. Ему не понравилось, что в расследовании о форуме «Украина 30» мы пересказали его цитату, а не привели ее полностью, и исказили смысл. Из-за этого Тимошенко пообещал больше не общаться с «Бабелем», но уже через несколько часов офф-рекордз ответил на вопрос Маши Жартовской о непростых отношениях с известным политиком. Прямую цитату в расследование мы добавили.

Давид Арахамия

Глава президентской фракции тоже жил в Rixos. Он много шутил об олигархах, связи с которыми ему приписывают анонимные Telegram-каналы, и неохотно говорил о возможной отставке спикера Дмитрия Разумкова. Накануне глава фракции запросил у Разумкова подписные листы за его отставку. Разумков листы выдал, и второго октября «слуги» собрали больше 150 необходимых подписей. В тот же вечер Арахамия на закрытой вечеринке сыграл обещанный DJ-сет.

Анонимные собеседники «Бабеля» в «Слуге народа» (да-да, куда без них!)

В Трускавце свободно общаться с журналистами им было нелегко — за ними следил секретариат партии. Но кое-что рассказать они успели.

Против отставки Разумкова выступают многие депутаты, в том числе четыре — из его неформальной группы: Сергей Бабак, Дмитрий Наталуха, Алексей Мокан и Нелли Яковлева. Последняя во время выступления Зеленского напомнила, что Разумков прошел с ним выборы. Президент ответил коротко — не забывайте, благодаря кому вы стали депутатами.

Голосовать отставку Разумкова «слуги» планируют уже в этот четверг, но голосов пока не хватает — в сумме около 205. В том числе — депутатская группа «За майбутнє», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, «Довіра» и некоторые внефракционные депутаты. Идут переговоры с «Батьківщиной» Юлии Тимошенко.

Если Разумков уйдет, его место может занять нынешний первый вице-спикер, «слуга» Руслан Стефанчук. На потенциально вакантное место Стефанчука рассматривают нынешнего главу партии и замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

Назар Холодницкий

Бывший глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры поехал отдыхать в Rixos до того, как это стало трендом. Он не хотел, чтобы журналисты решили, что у него какие-то дела с властью. Так никто и не подумал — все были заняты другим. Пока депутаты отдыхали в лобби, Холодницкий спокойно ходил мимо в белом банном халате — в Rixos постояльцы так спускаются в СПА, а третьего октября даже встретил Зеленского.

Владимир Зеленский

Президент прибыл в Rixos второго октября, около 13:20. За несколько минут до его приезда охрана попросила журналистов у центрального входа в отель вернуться в медиа-центр. Все внимательно послушали и остались на местах. В Rixos Зеленский вошел вместе с Андреем Ермаком и его замом Кириллом Тимошенко.

В конференц-зале, куда большинство журналистов не пустили, их ждали восемь групп депутатов. Они наработали план реформ в разных сферах на 2021—2023 годы. В каждой группе был руководитель направления, эксперт, представитель парламента, Кабмина и Офиса президента.

За закрытыми дверьми Зеленский успел раскритиковать депутатов и похвалить себя: работу Рады он оценил на тройку с плюсом по пятибалльной шкале, а свою — на 7—8 по 12-балльной. Отдельно досталось спикеру Разумкову. Президент говорил сбивчиво, но коротко все свелось к тому, что Разумков отошел от программы партии и живет «своей личной жизнью».

С шести до полдевятого вечера группы рассказывали Зеленскому о своих идеях, а он им — о достижениях власти. Вот несколько интересных цитат.

«Важно, что у нас появился СНБО, этот орган заработал мощно. Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый день каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место».

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания».

«В программе президента и партии больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить».

Facebook / Слуга Народу

Около 21:00 депутаты пошли переодеваться к вечеринке, где глава фракции Давид Арахамия должен был сыграть анонсированный DJ-сет. Политических журналистов туда не пустили, но пустили ведущую «Светской жизни» Катерину Осадчую. После вечеринки она в соцсетях показала, как из Трускавца во Львов ее сопровождал полицейский эскорт. Позже эту сториз ведущая удалила.

Зеленский пробыл на вечеринке до часа ночи, а в 11:00 следующего дня дал пресс-конференцию. Ее основные тезисы тут.

Маргарита Шол и Татьяна Грищенко

Шол и Грищенко — не самые известные депутаты СН. Вероятно, вы о них никогда не слышали. Но в Трускавце они прославились. Пока депутаты и члены правительства представляли президенту план реформ на 2021—2023 годы, они в баре отеля пили просекко и ели бутерброды с красной икрой. Когда журналисты поинтересовались, почему «слуги» не на презентации, они встали и пошли в зал. Но с очень, очень недовольными лицами. Пресс-службе СН видео не понравилось, но это не повод его не публиковать.

Дмитрий Разумков

Все еще спикер парламента в Трускавце не делал ничего — его туда не позвали.

Николай Тищенко

Замглавы фракции СН в Трускавце сфотографировался с президентом и написал по этому поводу пост: «Горжусь, что работаю в вашей команде. Верю в ваш курс, поддерживаю и проявляю максимальную эффективность, как вы и требуете». Еще больше о любви и преданности Тищенко президенту читайте тут и тут.

Андрей Ермак

Глава Офиса президента, в Трускавце общался с журналистами ровно столько же, сколько Разумков, которого там не было. Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером Алексеем Резниковым он провел дискуссию о приоритетах внешней и внутренней безопасности, похвалил президента в Facebook и уехал.

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