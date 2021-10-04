«Слуги» поехали в Трускавец встречаться с Зеленским и снимать Разумкова. 12 историй из Rixos, которые не расскажет Катерина Осадчая (хоть она там и была)

Олег Татаров

Он — один из самых непубличных и одновременно обсуждаемых замов главы ОП Андрея Ермака. Он фигурант дела НАБУ и нескольких скандалов (его детальный профайл тут). Ничего из этого списка раньше публично он не комментировал. В Rixos Татаров появился неожиданно — второго октября журналисты нашли его в лобби за кофе с депутатом от СН Александром Трухиным и страшно обрадовались находке. Татарову пришлось по-порядку ответить на вопросы, которые скопились за год, в том числе о ДТП Трухина. Татаров так мало и редко говорит, что его цитаты мы не пересказываем, а даем целиком.

Как Татаров появился в ОП.

«Меня пригласил на работу президент и руководитель его Офиса. Был март 2020 года, мне позвонили из приемной президента и предложили прийти на встречу с руководством государства, пообщаться, дать мое экспертное видение по некоторым юридическим вопросам и деятельности некоторых правоохранительных органов, без конкретики. Я прибыл, мы пообщались, и через пять месяцев меня пригласили на работу. Андрея Ермака до марта я не знал».

Как бывший сотрудник МВД Татаров комментировал события на Майдане.

«Если вы посмотрите мои комментарии внимательно, я пытался, чтобы они были нейтральными. Они были обоснованы материалами, которые предоставляли для анализа. Хочу еще раз напомнить, что на тот момент я не имел отношения к следствию, я работал временно исполняющим обязанности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения МВД. Я не утверждал, что протестующие бьют «Беркут», я говорил, что есть такие-то версии».

Что Татаров делает в ОП.

«Занимаюсь аналитической помощью, законопроектами, коммуникацией с депутатами и профильным комитетом. Последнюю неделю работали в комитете и с международными экспертами над изменениями в уголовно-процессуальный кодекс».

Так а что по ДТП с Трухиным (раз уж он сидит рядом за столом)?

«Мне, как юристу, все интересно с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, потому что не видел материалов [дела]».

Почему на дне рождения Татарова было много правоохранителей.

«Они не имеют отношения к делу [по Татарову в НАБУ], конфликта интересов не вижу — наша деятельность не пересекается. У нас другой заместитель главы Офиса отвечает за коммуникации с Генеральной прокуратурой [речь об Андрее Смирнове]».

Сергей Шефир

Первый помощник президента, приехал в Rixos вместе с Зеленским. Журналисты поймали его в лобби — все вопросы касались недавнего покушения. Если коротко, чувствует себя нормально, ездит на бронированной машине, по-прежнему считает, что покушение — давление на высшие органы власти. Жизни водителя ничего не угрожает, но ему пока «собирают ногу», соберут — вернется на работу. Слухи о возможной инсценировке покушения Шефир считает глупостью: «Кто хочет — пусть попробует так инсценировать».

В последнее время разные СМИ писали о том, что Ермак конфликтует с Шефиром и пытается отодвинуть его от президента. В Трускавце два близких друга Зеленского много общались, жили на одном этаже с президентом и вместе за кофе смотрели его пресс-конференцию.

Александр Трухин

Депутат и фигурант резонансного ДТП пил кофе в лобби с Олегом Татаровым и замглавы ОП Кириллом Тимошенко и шутил, что приехал в Трускавец на велосипеде. Виновен ли Трухин в ДТП, которое случилось полтора месяца назад, следствие до сих пор не выяснило. А Зеленский на пресс-конференции в Трускавце заявил, что деталей ДТП не знает.

Кирилл Тимошенко

Замглавы Офиса президента в Трускавце объявил «Бабелю» бойкот. Ему не понравилось, что в расследовании о форуме «Украина 30» мы пересказали его цитату, а не привели ее полностью, и исказили смысл. Из-за этого Тимошенко пообещал больше не общаться с «Бабелем», но уже через несколько часов офф-рекордз ответил на вопрос Маши Жартовской о непростых отношениях с известным политиком. Прямую цитату в расследование мы добавили.

Давид Арахамия

Глава президентской фракции тоже жил в Rixos. Он много шутил об олигархах, связи с которыми ему приписывают анонимные Telegram-каналы, и неохотно говорил о возможной отставке спикера Дмитрия Разумкова. Накануне глава фракции запросил у Разумкова подписные листы за его отставку. Разумков листы выдал, и второго октября «слуги» собрали больше 150 необходимых подписей. В тот же вечер Арахамия на закрытой вечеринке сыграл обещанный DJ-сет.

Анонимные собеседники «Бабеля» в «Слуге народа» (да-да, куда без них!)

В Трускавце свободно общаться с журналистами им было нелегко — за ними следил секретариат партии. Но кое-что рассказать они успели.

Против отставки Разумкова выступают многие депутаты, в том числе четыре — из его неформальной группы: Сергей Бабак, Дмитрий Наталуха, Алексей Мокан и Нелли Яковлева. Последняя во время выступления Зеленского напомнила, что Разумков прошел с ним выборы. Президент ответил коротко — не забывайте, благодаря кому вы стали депутатами.

Голосовать отставку Разумкова «слуги» планируют уже в этот четверг, но голосов пока не хватает — в сумме около 205. В том числе — депутатская группа «За майбутнє», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, «Довіра» и некоторые внефракционные депутаты. Идут переговоры с «Батьківщиной» Юлии Тимошенко.

Если Разумков уйдет, его место может занять нынешний первый вице-спикер, «слуга» Руслан Стефанчук. На потенциально вакантное место Стефанчука рассматривают нынешнего главу партии и замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

Назар Холодницкий

Бывший глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры поехал отдыхать в Rixos до того, как это стало трендом. Он не хотел, чтобы журналисты решили, что у него какие-то дела с властью. Так никто и не подумал — все были заняты другим. Пока депутаты отдыхали в лобби, Холодницкий спокойно ходил мимо в белом банном халате — в Rixos постояльцы так спускаются в СПА, а третьего октября даже встретил Зеленского.

Владимир Зеленский

Президент прибыл в Rixos второго октября, около 13:20. За несколько минут до его приезда охрана попросила журналистов у центрального входа в отель вернуться в медиа-центр. Все внимательно послушали и остались на местах. В Rixos Зеленский вошел вместе с Андреем Ермаком и его замом Кириллом Тимошенко.

В конференц-зале, куда большинство журналистов не пустили, их ждали восемь групп депутатов. Они наработали план реформ в разных сферах на 2021—2023 годы. В каждой группе был руководитель направления, эксперт, представитель парламента, Кабмина и Офиса президента.

За закрытыми дверьми Зеленский успел раскритиковать депутатов и похвалить себя: работу Рады он оценил на тройку с плюсом по пятибалльной шкале, а свою — на 7—8 по 12-балльной. Отдельно досталось спикеру Разумкову. Президент говорил сбивчиво, но коротко все свелось к тому, что Разумков отошел от программы партии и живет «своей личной жизнью».

С шести до полдевятого вечера группы рассказывали Зеленскому о своих идеях, а он им — о достижениях власти. Вот несколько интересных цитат.

«Важно, что у нас появился СНБО, этот орган заработал мощно. Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый день каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место».

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания».

«В программе президента и партии больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить».

Facebook / Слуга Народу

Около 21:00 депутаты пошли переодеваться к вечеринке, где глава фракции Давид Арахамия должен был сыграть анонсированный DJ-сет. Политических журналистов туда не пустили, но пустили ведущую «Светской жизни» Катерину Осадчую. После вечеринки она в соцсетях показала, как из Трускавца во Львов ее сопровождал полицейский эскорт. Позже эту сториз ведущая удалила.

Зеленский пробыл на вечеринке до часа ночи, а в 11:00 следующего дня дал пресс-конференцию. Ее основные тезисы тут.

Маргарита Шол и Татьяна Грищенко

Шол и Грищенко — не самые известные депутаты СН. Вероятно, вы о них никогда не слышали. Но в Трускавце они прославились. Пока депутаты и члены правительства представляли президенту план реформ на 2021—2023 годы, они в баре отеля пили просекко и ели бутерброды с красной икрой. Когда журналисты поинтересовались, почему «слуги» не на презентации, они встали и пошли в зал. Но с очень, очень недовольными лицами. Пресс-службе СН видео не понравилось, но это не повод его не публиковать.

Дмитрий Разумков

Все еще спикер парламента в Трускавце не делал ничего — его туда не позвали.

Николай Тищенко

Замглавы фракции СН в Трускавце сфотографировался с президентом и написал по этому поводу пост: «Горжусь, что работаю в вашей команде. Верю в ваш курс, поддерживаю и проявляю максимальную эффективность, как вы и требуете». Еще больше о любви и преданности Тищенко президенту читайте тут и тут.

Андрей Ермак

Глава Офиса президента, в Трускавце общался с журналистами ровно столько же, сколько Разумков, которого там не было. Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером Алексеем Резниковым он провел дискуссию о приоритетах внешней и внутренней безопасности, похвалил президента в Facebook и уехал.

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