Пресс-секретарь Разумкова: Подписные листы за отставку спикера Рады готовы и лежат в Аппарате парламента

Подписные листы об отзыве с поста главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.
«Подписные листы по обращению фракции «Слуга народа» об отзыве главы Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать листы и продолжить процедуру согласно регламенту», — написала Туний.
- 30 сентября глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что нардепы собирают подписи за отставку главы парламента. Он опубликовал документ, в котором глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой Рады и «Слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается.