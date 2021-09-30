Пресс-секретарь Разумкова: Подписные листы за отставку спикера Рады готовы и лежат в Аппарате парламента

Подписные листы об отзыве с поста главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

«Подписные листы по обращению фракции «Слуга народа» об отзыве главы Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать листы и продолжить процедуру согласно регламенту», — написала Туний.