Прессекретар Разумкова: Підписні листи за відставку спікера Ради готові й лежать в Апараті парламенту

Підписні листи про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова готові й знаходяться в Апараті Верховної Ради.
Про це у Facebook повідомила прессекретар спікера Ольга Туній.
«Підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» про відкликання голови Верховної Ради України готові та знаходяться в Апараті Верховної Ради. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом», — написала Туній.
- 30 вересня глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що нардепи збирають підписи за відставку глави парламенту. Він опублікував документ, в якому глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається.