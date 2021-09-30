Глава Ради Разумков дорікнув Стефанчуку в бажанні «потрапити в інше крісло» і запевнив, що не збирається у відставку

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков, який днями одужав від коронавірусу, не збирається йти у відставку.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Я, як Дмитро Разумков, сьогодні у відставку не збираюся. Поки що формальних підстав для цього немає. Можна відправити будь-кого у відставку або звільнити з посади. В цьому випадку рішення може прийняти тільки Верховна Рада України», — наголосив він.

На думку Разумкова, чутки про його можливу відставку пов’язані з тим, що він відправив законопроєкт про деолігархізацію Венеційській комісії.

Також глава Ради запевнив, що не збирається триматися за посаду.

«Я трохи інша людина. Посада для мене — не самоціль. Посада — це інструмент, яким ти можеш реалізовувати ту політику, в яку ти сам віриш, ті принципи, з якими ти приходив. І мені дуже видається важливим, щоб твої принципи не змінювалися від посади. Тому що посади дійсно проходять», — сказав він.