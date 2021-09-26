Спікер Ради Разумков одужав від коронавірусу

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу і повертається на роботу наступного тижня.
Про це він написав у Facebook.
«Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!» — повідомив він. До свого повідомлення спікер додав фотокопію результату тесту на коронавірус.
- 10 вересня Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У серпні в коментарі Укрінформу Разумков заявив, що досі не вакцинувався, бо, мовляв, має антитіла.
- Уперше Разумков захворів на коронавірус 11 листопада 2020 року, тоді він пішов на самоізоляцію, а парламент тимчасово вперше в історії очолила жінка — заступниця голови Ради Олена Кондратюк.