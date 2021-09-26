Спикер Рады Разумков выздоровел от коронавируса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оправился от коронавируса и возвращается на работу со следующей недели.
Об этом он написал в Facebook.
«Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!» — сообщил он. К своему сообщению спикер добавил фотокопию результата теста на коронавирус.
- 10 сентября Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. В августе в комментарии Укринформу спикер заявил, что пока не вакцинировался, поскольку имеет антитела.
- Впервые Разумков заболел коронавирусом 11 ноября 2020 года, тогда он ушел на самоизоляцию, а парламент временно впервые в истории возглавила женщина — заместитель главы Рады Елена Кондратюк.