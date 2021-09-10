Спикер Рады Разумков во второй раз заразился коронавирусом. Еще месяц назад он отказывался вакцинироваться

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — это невинная формальность или дань времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», — написал политик.

Разумков говорит, что в субботу планировал принять участие в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

Глава Рады также сообщил, что находиться на самоизоляции и определенное время будет работать дистанционно. Он утверждает, что чувствует себя хорошо, явных симптомов заболевания у него не было.

Еще месяц назад в комментарии «Укринформу» Разумков заявил, что пока не вакцинировался, мол у него есть антитела.

«Пока не вакцинировался. К счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела», — сказал спикер.

Впервые Разумков заболел 11 ноября 2020года, тогда он пошел на самоизоляцию, поэтому парламент временно впервые в истории возглавила женщина — заместитель председателя Рады Елена Кондратюк. 30 ноября спикер получил отрицательный результат теста и вернулся к работе.