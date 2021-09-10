Спікер Ради Разумков удруге захворів на коронавірус. Ще місяць тому він відмовлявся вакцинуватися

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

«Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами - це невинна формальність чи данина часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене», — написав політик.

Разумков каже, що у суботу планував взяти участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав дискутувати на тему верховенства права в Україні.

Голова Ради також повідомив, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно. Він переконує, що почувається добре, явних симптомів захворювання в нього не було.

Ще місяць тому у коментарі «Укрінформу» Разумков заявив, що досі не вакцинувався, бо мовляв має антитіла.

«Ще не вакцинувався. На щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на CОVID-19, у нас ще є антитіла», — сказав спікер.

Уперше Разумков хворів 11 листопада 2020 року, тоді він пішов на самоізоляцію, тож парламент тимчасово вперше в історії очолила жінка – заступниця голови Ради Олена Кондратюк. 30 листопада спікер Ради отримав негативний результат тесту і повернувся до роботи.