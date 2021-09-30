«Слуга народу» збирає підписи за відставку спікера Ради Разумкова

У Верховній Раді народні депутати збирають підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади глави парламенту.

Відповідний документ оприлюднив глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Так, глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади.

Пропозиції щодо відкликання спікера можуть вноситися в парламент не менш ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Ради з їх підписами.

«Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав Давид Арахамія. Відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи в Трускавці», — написав Разумков на своїй сторінці в Facebook.

Нещодавно Арахамія визнав, що у команди президента з Разумковим є «певні розбіжності», але заявив, що голову парламенту досі сприймають як частину влади. Водночас у партії хочуть почути позицію Разумкова через інформацію журналістів про його бажання «будувати окрему політичну кар’єру».

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