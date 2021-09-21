Заступник голови фракції «Слуга народу» Корнієнко дорікнув спікеру Ради Разумкову в «некомандній роботі», але уникнув запитання про відставку

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко дорікнув спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову в «некомандній роботі». Відносини керівництва політсили з Разумковим він назвав «складною виробничою ситуацією», але на запитання про його відставку чітко не відповів.

«Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація. Більшу частину дій, що сталися за останні кілька днів, я б відніс до некомандних з боку голови Верховної Ради», — сказав Корнієнко журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Він також додав, що зараз фракція спілкується з Разумовим через листи.

Відповідаючи на запитання про можливі зборі підписів депутатів за відставку Разумкова, Корнієнко сказав: «Всяке може бути». Він ухилився від відповіді та заявив, що не може гіпотетично міркувати про відставку. До цього запитання він готовий повернутися, коли побачить збір підписів.