Разумков обіцяє внести правки до законопроєкту Зеленського про деолігархізацію

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внесе поправки в законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію перед другим читанням.

На брифінгу він сказав, що у Ради нацбезпеки і оборони потрібно відібрати повноваження вирішувати, хто олігарх, а хто — ні.

«Я справді вважаю, що це не зона відповідальності РНБО — ані з точки зору логіки, ані з точки зору закону, зокрема й Конституції. Тому правки будуть подаватися, і сподіваюся, вони будуть підтримані», — сказав Разумков і додав, що наполягатиме на своїх правках.

Разумков при цьому не уточнив, який орган пропонує як той, що визначатиме олігархів.