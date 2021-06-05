Глава Мін’юсту припустив, що Коломойський та Порошенко потраплять до реєстру олігархів

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими їх можуть включити в реєстр олігархів.

Про це глава Мінюсту заявив в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера», цитує Інтерфакс-Україна.

«У законі зазначено, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти співвласник підприємства, є чиновником або, наприклад, народним депутатом, ти маєш вплив на політичне життя. Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє [до реєстру олігархів] […] «Європейська солідарність» усвідомлює, що їхній лідер [Петро Порошенко] теж автоматично потрапляє в реєстр і це теж зрозуміло», — сказав Малюська.