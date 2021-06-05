Глава Минюста допустил, что Коломойский и Порошенко попадут в реестр олигархов

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым их могут включить в реестр олигархов. Об этом глава Минюста заявил в эфире «Свобода слова Савика Шустера», цитирует Интерфакс-Украина. «В законе указано, что если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, поэтому господин Коломойский точно попадает [в реестр олигархов] [...] «Европейская солидарность» осознает, что их лидер [Петр Порошенко] тоже автоматически попадает в реестр и это тоже понятно», — сказал Малюська.

Глава Минюста, комментируя сам законопроект о деолигархизации, заявил о наличии зарубежных рисков для тех, кто попал в реестр. «Попадание в реестр олигархов — это никаких евробондов, никаких мировых рынков. Никто из мирового бизнеса связываться с олигархами, их компаниями не будет. Поэтому любое лицо, которое владеет цивилизованным бизнесом, сделает все, чтобы в этот реестр не попасться и отойдет из политической жизни», — сказал министр, которого цитирует пресс-служба ведомства. Кроме того, отметил он, законопроект — временный. «В течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же как на Западе», — подчеркнул он. Что предусматривает законопроект президента? Президент Владимир Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. На сайте парламента 3 июня обнародовали текст проекта. Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Чтобы человека признали олигархом, он должна отвечать трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на СМИ;

быть конечным бенефициарным владельцем монополии;

стоимость его активов должна превышать $80 миллионов. СНБО будет вносить олигархов в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Исключать из этого реестра будет тоже СНБО.