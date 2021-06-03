В Раде обнародовали законопроект Зеленского об олигархах. Что документ предусматривает?

На сайте Верховной Рады обнародовали законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

Полное название проекта — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В случае принятия депутатами закон будет введен в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу. А через 10 лет — утратит силу.

Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета. Он включает в себя всего 10 статей.

Законопроект предусматривает создание реестра олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а при контакте с ними официальные лица должны представить «декларацию».

По каким критериям будут определять олигарха?

Для того, чтобы физлицо признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев:

участвовать в политической жизни ;

; иметь значительное влияние на средства массовой информации ;

; быть конечным бенефициарным владельцем (контроллером) природной монополии или бизнеса, что занимает монопольное (доминирующее) положение на одном из рынков в течение минимум одного года;

общая стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (это примерно свыше 2,2 миллиарда гривен ли больше 80 миллионов долларов).

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.