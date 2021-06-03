В Раде обнародовали законопроект Зеленского об олигархах. Что документ предусматривает?

На сайте Верховной Рады обнародовали законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.
Полное название проекта — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В случае принятия депутатами закон будет введен в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу. А через 10 лет — утратит силу.
Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета. Он включает в себя всего 10 статей.
Законопроект предусматривает создание реестра олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а при контакте с ними официальные лица должны представить «декларацию».
По каким критериям будут определять олигарха?
Для того, чтобы физлицо признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев:
- участвовать в политической жизни;
- иметь значительное влияние на средства массовой информации;
- быть конечным бенефициарным владельцем (контроллером) природной монополии или бизнеса, что занимает монопольное (доминирующее) положение на одном из рынков в течение минимум одного года;
- общая стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (это примерно свыше 2,2 миллиарда гривен ли больше 80 миллионов долларов).
Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.
После признания человека олигархом его будут вносить в соответствующий реестр на сайте СНБО. Доступ к нему будет публичным.
Лицам, которые будут включены в реестр, запретят:
- осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;
- быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;
- кроме того, будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Могут ли олигарха исключить из реестра?
Да. Это решение также будет принимать СНБО — физлицо могут исключить, если будет доказано отсутствие не менее двух критериев, определенных этим проектом.
Как официальные лица, в том числе президент, будут общаться с олигархами?
В случае, если официальное лицо (президент, председатель Верховной Рады, министры, народные депутаты, судьи Конституционного суда, генпрокурор, руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета, СБУ, чиновники категории «А», руководители местных госадминистраций, военнослужащие ВСУ и т.п.) вступят в контакт с олигархом или его представителем, они будут обязаны подать декларацию о контактах.
Под контактом с олигархом понимается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. В декларации о контакте нужно будет указать дату и место встречи или разговора, и его краткое содержание.
Декларацию не нужно подавать, если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированные государственными органами.
- Напомним, после заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов. По его словам, этот документ «будет превращать олигархов в обычных бизнесменов». Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в перечень могут попасть 13 человек.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что этот законопроект будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.
- Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что в законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто именно является олигархом. Среди них называл финансовые параметры и влияние на политическую жизнь.