Секретарь СНБО о подготовке проекта Зеленского о статусе олигархов: в перечень могут попасть 13 человек

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о подготовке законопроекта об олигархах, который разрабатывается по инициативе президента Владимира Зеленского. В этот перечень СНБО внес 13 человек.

Об этом Данилов заявил, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны», его цитаты приводит Интерфакс-Украина.

«На заседании СНБО президент дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодня имеют очень большое влияние на нашу экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы», — рассказал он.

Данилов отметил, что в Совете нацбезопасности «имеют в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитывают в СНБО». Фамилии этих людей он пока не называет.

Отметим, ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что в законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто именно является олигархом. Среди них называл финансовые параметры и влияние на политическую жизнь.