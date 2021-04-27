Кулеба: Закон Зеленского о статусе олигарха будет базироваться на антитрастовом законодательстве США

Законопроект о статусе олигарха, который разрабатывается по инициативе президента Владимира Зеленского, будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире ток-шоу HARDtalk, передает «BBC Украина».

«Президент Зеленский предложил принять закон об олигархах, основанный на подходах американского антитрастового закона, чтобы привнести больше справедливости и конкуренции на украинские рынки», — сказал он.

Кулеба сравнил борьбу с олигархами в Украине с обезвреживанием атомной бомбы. «Что я могу сказать: бороться с олигархами в Украине — это как разбирать атомную бомбу. Перережете не тот проводок — и она взорвется. Но вы должны разобрать ее», — добавил министр.