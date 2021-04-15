Зеленский инициировал специальный законопроект о статусе олигархов

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов.
Об этом он заявил после заседания СНБО.
«Я предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, которого у нас в Украине еще не было. Законопроект о статусе олигарха. Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», — пояснил президент.
По его словам, Украина будет поддерживать большой бизнес, но он не должен влиять на украинскую политику.
- В феврале 2021 года Европейский парламент принял доклад о состоянии реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В Европарламенте напомнили, что Украина не должна забывать, что уровень поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, насколько она будет выполнять обязательства, взятые перед ЕС. Эти обязательства касаются, прежде всего, реформ в сфере верховенства права, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Один из самых жестких пунктов касается олигархов.