Зеленский инициировал специальный законопроект о статусе олигархов

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов.

Об этом он заявил после заседания СНБО.

«Я предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, которого у нас в Украине еще не было. Законопроект о статусе олигарха. Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», — пояснил президент.

По его словам, Украина будет поддерживать большой бизнес, но он не должен влиять на украинскую политику.