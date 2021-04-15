Зеленський ініціював спеціальний законопроєкт про статус олігархів

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів.

Про це він заявив після засідання РНБО.

«Я запропонував РНБО і Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в нас в Україні ще не було. Законопроєкт про статус олігарха. Що буде з такими людьми, які будуть запроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів», — пояснив президент.

За його словами, Україна підтримуватиме великий бізнес, але він не повинен впливати на українську політику.