Секретар РНБО про підготовку проєкту Зеленського про статус олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів про підготовку законопроєкту про олігархів, який розробляється з ініціативи президента Володимира Зеленського. До них РНБО відносить 13 осіб.

Про це Данілов заявив, виступаючи на форумі «Україна 30. Безпека країни», його цитати наводить Інтерфакс-Україна.

«На засіданні РНБО президент дав завдання апарату РНБО, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси», — розповів він.

Данілов зазначив, що у Раді нацбезпеки «мають на увазі 13 осіб, яких можна з упевненістю віднести до середовища олігархів за тими критеріями, які розраховують у РНБО». Прізвищ цих осіб він наразі не називає.

Зазначимо, раніше віцеспікер Руслан Стефанчук розповідав, що в законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто саме є олігархом. Серед них називав фінансові параметри та вплив на політичне життя.