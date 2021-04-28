Віцеспікер: У проєкті Зеленського про статус олігархів буде сім параметрів для їх визначення

У законопроєкті про статус олігархів, який розробляється з ініціативи президента Володимира Зеленського, буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто саме є олігархом.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, у проєкті планують прописати статус олігарха — хто це і за якими параметрами він буде визначатися. Серед таких критеріїв Стефанчук називає фінансові параметри та вплив на політичну сторону.

На запитання, як будуть вимірювати політичний вплив, адже він зазвичай неформальний, Стефанчук відповів, що можливість вимірювання буде.

«Якщо людина підпадає під параметри — буде визнаватись олігархом, до якого будуть застосовуватись відповідні санкції, щоб вона втратила один чи два з тих параметрів, під які вона потрапляє», — додав віцеспікер.