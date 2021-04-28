Вице-спикер: В проекте Зеленского о статусе олигархов будет семь параметров для их определения

В законопроекте о статусе олигархов, который разрабатывается по инициативе президента Владимира Зеленского, будет семь критериев, по которым будут определять, кто именно является олигархом.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью «Украинской правде».

По его словам, в проекте планируют прописать статус олигарха — кто это и по каким параметрам он будет определяться. Среди таких критериев Стефанчук называет финансовые параметры и влияние на политическую сторону.

На вопрос, как будут измерять политическое влияние, ведь оно обычно неформальное, Стефанчук ответил, что возможность измерения будет.

«Если человек подпадает под параметры — будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он утратил один или два из тех параметров, под которые попадает», — добавил вице-спикер.