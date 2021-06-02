Зеленский внес в Раду законопроект о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, Зеленский определил проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» как неотложный.

Сейчас на сайте отсутствует текст документа.