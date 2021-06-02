Зеленский внес в Раду законопроект о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Отметим, Зеленский определил проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» как неотложный.
Сейчас на сайте отсутствует текст документа.
- После заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов. По его словам, этот документ «будет превращать олигархов в обычных бизнесменов». Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в перечень могут попасть 13 человек.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что этот законопроект будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.
- Вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что в законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто именно является олигархом. Среди них называл финансовые параметры и влияние на политическую жизнь.