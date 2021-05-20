Зеленский рассказал детали законопроекта о деолигархизации и объявил о завершении «эпохи Медведчука»

Законопроект о деолигархизации в Украине появится на следующей неделе, его подготовка уже почти завершена.

Об этом заявил президент Украины 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.

«Мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон в принципе готов, написан. Он на 100% готов, ну почти на 100%, но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, что он появится на следующей неделе», — сказал он.

По словам Зеленского, будет создан специальный реестр олигархов, куда будут попадать бизнесмены, которые влияют на медиа и политиков — они получат «билет под названием «олигарх» и могут потерять активы за рубежом.

В то же время глава государства отказался назвать фамилии людей, которые будут подпадать под закон о деолигархизации.

«Никто никого не убивает. Все хотят, чтобы крупный бизнес оставался, был крупным налогоплательщиком и оставался. Это моя философия и жесткая позиция. У них есть выбор: либо остаться и делать как надо, либо оказаться в реестре и попасть под санкции. Олигархам предоставят время избавиться от всего этого воздействия. Мы даже покажем им, как это сделать. Тупика не будет», — добавил президент.

Кроме этого, Зеленский заверил, что эпоха коррупции, «эпоха Медведчука» сейчас заканчивается.