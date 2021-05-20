Сегодня в полдень президент Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию. «Бабель» ведет текстовую трансляцию. Вот о чем президента будут спрашивать журналисты

Конфликт с Виталием Кличко. С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). Двенадцатого мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. Эти обыски Виталий Кличко называет попыткой давления на киевскую власть.

Проект «Большое строительство». Это совместный проект президента и правительства по строительству дорог и объектов инфраструктуры. Он рассчитан на пять лет, реализуется за бюджетные деньги, средства Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов. С проектом связано несколько скандалов: из-за 35 миллиардов гривен из «ковидного» фонда, потраченных на дороги, и откатов при строительстве дорог. Куратор проекта — заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко — отрицает все обвинения.

Дело «ЧВК Вагнера». Прошлым летом журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на анонимные источники в ГУР, писал о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал операцию украинских спецслужб по задержанию российских наемников из «ЧВК Вагнера». В итоге их задержали в Беларуси и выдали России.

Журналисты организации Bellingcat готовят документальный фильм о том, как сорвалась эта операция, точная дата его выхода пока неизвестна. В марте один из расследователей Bellingcat Христо Грозев записал в Киеве серию интервью, в том числе с бывшим президентом Петром Порошенко. По словам журналиста Юрия Бутусова, интервью обещал дать и Андрей Ермак, но отменил встречу в последний момент.

На заседании 19 мая Верховная Рада провалила создание Временной следственной комиссии, которая должна была расследовать возможный срыв спецоперации.

Охота на Виктора Медведчука и «деолигархизация». Одиннадцатого мая СБУ провела обыски дома у народных депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака. Их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Тринадцатого мая Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года (Тараса Козака нет в Украине). Владимир Зеленский анонсировал дальнейшую борьбу с украинскими олигархами.

Конфликт на Донбассе и переговоры с Россией. После последней встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года переговоры с Россией по поводу конфликта на Донбассе фактически не продвинулись. В марте 2021-го над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе, в ответ Путин предложил встретиться в Москве. Тогда же, в марте 2021 года, глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина с Германией и Францией разработали план восстановления мира на Донбассе и ждут одобрения со стороны России.

Второй срок Владимира Зеленского. Перед инаугурацией два года назад Владимир Зеленский обещал остаться на посту президента на один срок (он повторил это обещание на саммите YES в 2019 году). На итоговой пресс-конференции в мае 2020 года он заявил, что рассматривает вариант второго срока, если у него будет поддержка граждан. В марте этого года в партии «Слуга народа» заявили, что будут просить Зеленского баллотироваться на второй срок.