Сьогодні опівдні президент Володимир Зеленський дасть велику пресконференцію. «Бабель» веде текстову трансляцію. Ось про що президента питатимуть журналісти

Конфлікт із Віталієм Кличком. З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з відкатами і здирництвом у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). Дванадцятого травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. Ці обшуки Віталій Кличко називає спробою тиску на київську владу.

Проєкт «Велике будівництво». Це спільний проєкт президента й уряду з будівництва доріг і обʼєктів інфраструктури. Він розрахований на пʼять років, реалізується за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів. Із проєктом повʼязано кілька скандалів: через 35 мільярдів гривень з «ковідного» фонду, витрачених на дороги, і відкати при будівництві доріг. Куратор проєкту — заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко — заперечує всі звинувачення.

Справа «ПВК Вагнера». Минулого літа журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на анонімні джерела в ГУР, писав про те, що глава ОП Андрій Єрмак зірвав операцію українських спецслужб із затримання російських найманців з «ПВК Вагнера». Зрештою їх затримали в Білорусі та видали Росії.

Журналісти організації Bellingcat готують документальний фільм про те, як зірвалася ця операція, точна дата його виходу поки невідома. У березні один з розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв записав у Києві серію інтервʼю, зокрема з колишнім президентом Петром Порошенком. За словами журналіста Юрія Бутусова, інтервʼю обіцяв дати й Андрій Єрмак, але останньої миті скасував зустріч.

На засіданні 19 травня Верховна Рада провалила створення Тимчасової слідчої комісії, яка мала розслідувати можливий зрив спецоперації.

Полювання на Віктора Медведчука і «деолігархізація». Одинадцятого травня СБУ провела обшуки вдома у народних депутатів партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їх підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Тринадцятого травня Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт до 9 липня 2021 року (Тараса Козака немає в Україні). Володимир Зеленський анонсував подальшу боротьбу з українськими олігархами.

Конфлікт на Донбасі та переговори з Росією. Після останньої зустрічі лідерів «нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року переговори з Росією щодо конфлікту на Донбасі фактично не просунулися. У березні 2021-го над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, у відповідь Путін запропонував зустрітися в Москві. Тоді ж, у березні 2021 року, голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна з Німеччиною і Францією розробили план відновлення миру на Донбасі та чекають на схвалення з боку Росії.

Другий термін Володимира Зеленського. Перед інавгурацією два роки тому Володимир Зеленський обіцяв залишитися на посаді президента на один термін (він повторив цю обіцянку на саміті YES у 2019 році). На підсумковій пресконференції у травні 2020 року він заявив, що розглядає варіант другого терміну, якщо матиме підтримку громадян. У березні цього року в партії «Слуга народу» заявили, що проситимуть Зеленського балотуватися на другий термін.