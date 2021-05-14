«Минус Медведчук»: Зеленский анонсировал дальнейшую борьбу с украинскими олигархами

Президент Владимир Зеленский считает, что уголовное дело против нардепа и одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука означает, что в Украине продолжается деолигархизация и один из олигархов уже потерял влияние.

Об этом он написал в своей авторской колонке для «Фокуса».

«Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — пояснил Зеленский.