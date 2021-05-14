«Минус Медведчук»: Зеленский анонсировал дальнейшую борьбу с украинскими олигархами

Президент Владимир Зеленский считает, что уголовное дело против нардепа и одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука означает, что в Украине продолжается деолигархизация и один из олигархов уже потерял влияние.
Об этом он написал в своей авторской колонке для «Фокуса».
«Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — пояснил Зеленский.
По его словам, на примере Медведчука можно увидеть, что означает статус олигарха. Он пояснил, что если у таких людей забрать медиаресурс, «крышу» в Киеве и доступ к стратегическим ресурсам, то они перестают ослаблять государство.
Также Зеленский отметил, что в ближайшее время будет представлен законопроект об олигархах, который «зафиксирует системный взгляд на проблему».
«Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации. Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то «особые» граждане нашей — и не только нашей — страны не смогут быть «равнее» других и не смогут присваивать что-нибудь, шантажируя государство», — считает президент.
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