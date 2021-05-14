«Мінус Медведчук»: Зеленський анонсував подальшу боротьбу з українськими олігархами

Президент Володимир Зеленський вважає, що кримінальна справа проти нардепа та одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука означає, що в Україні триває деолігархізація і один із олігархів вже втратив вплив.

Про це він написав у своїй авторській колонці для «Фокусу».

«Вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Він був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами», — пояснив Зеленський.