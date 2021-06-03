У Раді оприлюднили законопроєкт Зеленського про олігархів. Що документ передбачає?

На сайті Верховної Ради оприлюднили законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.

Повна назва проєкту — «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». У разі ухвалення депутатами закон буде введений у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. А через 10 років — втратить чинність.

Наразі документ направили на розгляд профільного комітету. Він містить загалом 10 статей.

Законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а у разі контакту з ними офіційні особи повинні подавати «декларацію».

За якими критеріями визначатимуть олігарха?

Для того, щоб фізособу визнали олігархом, вона має відповідати трьом з чотирьох таких критеріїв:

брати участь у політичному житті ;

; мати значний вплив на засоби масової інформації ;

; бути кінцевим бенефіціарним власником (контролером) природної монополії або бізнесу, що займає монопольне (домінантне) становище на одному з ринків протягом мінімум року;

загальна вартість активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це приблизно понад 2,2 мільярда гривень або понад 80 мільйонів доларів).

Рішення про визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету.