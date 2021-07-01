Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Ось що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про деолігархізацію. Документ підтримали 275 нардепів. Законопроєкт має обмежений термін дії — 10 років.

У законі є визначення терміну «олігархи» — це особи, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни та контролюють основні сегменти медійного простору.

Визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним.

Ось ці критерії:

бере участь у політичному житті ;

; має значний вплив на засоби масової інформації ;

; є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) природної монополії або бізнесу, що займає монопольне (домінантне) становище на одному з ринків протягом щонайменше року;

загальна вартість активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, — це понад 2,2 мільярда гривень (понад $80 мільйонів).

Після внесення до реєстру олігархам заборонять:

робити внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) під час приватизації обʼєктів «Великої приватизації»;

крім того, вони будуть зобовʼязані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас рішення виключити олігарха з реєстру також ухвалюватиме РНБО. Для цього треба довести відсутність не менше ніж двох критеріїв.

Як офіційні особи, зокрема президент, будуть спілкуватися з олігархами?

У випадку, якщо офіційна особа (президент, голова Верховної Ради, міністри, народні депутати, судді Конституційного суду, генпрокурор, керівництво Нацбанку, Антимонопольного комітету, СБУ, чиновники категорії «А», очільники місцевих держадміністрацій, військовослужбовці ЗСУ тощо) контактуватимуть з олігархом або його представником, вони будуть зобовʼязані подати декларацію про контакти. Під контактом з олігархом розуміють зустріч і розмову (зокрема онлайн) будь-якого змісту. У декларації про контакт потрібно буде вказати дату і місце зустрічі або розмови, а також її короткий зміст.

Декларацію не потрібно подавати, якщо контакт відбудеться на судових засіданнях або офіційних заходах, які транслюються у прямому ефірі або ініційовані державними органами.

На підтримку законопроєкту вже відреагував президент Володимир Зеленський, який зазначив, що Україна потребує рівних правил для всіх бізнесменів.

На початку червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.