Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Вот что он предусматривает

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о деолигархизации. Документ поддержали 275 нардепов. Законопроект имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

В законе есть определение термина «олигархи» — это лица, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны и контролируют основные сегменты медийного пространства.

Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным.

Вот эти критерии:

участвует в политической жизни ;

; может влиять на средства массовой информации ;

; является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) естественной монополии или бизнеса, который занимает монопольное (доминирующее) положение на одном из рынков, в течение одного года;

общая стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов — это примерно более 2,2 миллиарда гривен (или более $80 млн).

После внесения в реестр олигархам запретят:

делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

кроме того, они будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Решение исключить олигарха из реестра также будет принимать СНБО. Для этого надо доказать отсутствие не менее двух критериев.

Как официальные лица, в том числе президент, будут общаться с олигархами?

В случае, если официальное лицо (президент, глава Верховной Рады, министры, народные депутаты, судьи Конституционного суда, генпрокурор, руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета, СБУ, чиновники категории «А», руководители местных госадминистраций, военнослужащие ВСУ и др.) будут контактировать с олигархом или его представителем, они будут обязаны подать декларацию о контактах. Под контактом с олигархом подразумевают встречу и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. В декларации о контакте нужно будет указать дату и место встречи или разговора, а также ее краткое содержание.

Декларацию не нужно подавать, если контакт состоится в судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами.

На поддержку законопроекта уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что Украина нуждается в равных правилах для всех бизнесменов.

В начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.