Разумков обещает внести правки в законопроект Зеленского о деолигархизации

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внесет правки в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации перед вторым чтением.

На брифинге он сказал, что у Совета нацбезопасности и обороны нужно отобрать полномочия решать, кто олигарх, а кто — нет.

«Я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО — ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться, надеюсь, их поддержат», — сказал Разумков и добавил, что будет настаивать на своих правках.

Разумков при этом не уточнил, какой орган предлагает в качестве «определителя» олигархов.