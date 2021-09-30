Разумков заявив, що закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеціанської комісії

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що закон про деолігархізацію повторно відправлять до Венеціанської комісії.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Як тільки цей закон буде підписаний, він направиться до Венеціанської комісії уже в другому читанні. Хоча це абсолютний прецедент, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеціанської комісії, вони були в первинній редакції», — зазначив спікер.

За його словами, президент Володимир Зеленський теж підтримує перевірку закону у Венеціанській комісії.