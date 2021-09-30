Разумков заявил, что закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон о деолигархизации повторно отправят в Венецианскую комиссию.
Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«Как только этот закон будет подписан, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это абсолютный прецедент, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, они были в первоначальной редакции», — отметил спикер.
По его словам, президент Владимир Зеленский тоже поддерживает проверку закона в Венецианской комиссии.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «Слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- 23 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение.
- На следующий день выяснилось, что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки. Так, поправка 398 определяет, что вносить олигархов в реестр будет Нацагентство по предупреждению коррупции по представлению комиссии. В то же время, нардепы поддержали поправку 406, которая определяет, что реестр олигархов будет вести Совет нацбезопасности и обороны. Теперь депутаты пытаются решить, как убрать эту коллизию.