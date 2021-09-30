Разумков заявил, что закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон о деолигархизации повторно отправят в Венецианскую комиссию.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Как только этот закон будет подписан, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это абсолютный прецедент, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, они были в первоначальной редакции», — отметил спикер.

По его словам, президент Владимир Зеленский тоже поддерживает проверку закона в Венецианской комиссии.