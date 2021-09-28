«Евросолидарность» подала иск в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора из-за голосования за закон о деолигархизации

Нардепы из партии «Европейская солидарность» подали иск в НАБУ, ГБР и Офис генерального прокурора из-за голосования за закон о деолигархизации.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

«Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса — препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия — это процедура. А закон — это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу», — отметил нардеп Ростислав Павленко.

Ответчиками в иске указаны вице-спикер Руслан Стефанчук, который вел заседание Рады, а также нардеп Федор Вениславский, который докладывал в парламенте об этом законе.

Еще один нардеп Артур Герасимов отметил, что оппозиция внесла в Раду собственный вариант законопроекта о борьбе с олигархами.