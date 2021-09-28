«Евросолидарность» подала иск в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора из-за голосования за закон о деолигархизации

Нардепы из партии «Европейская солидарность» подали иск в НАБУ, ГБР и Офис генерального прокурора из-за голосования за закон о деолигархизации.
Об этом пишет пресс-служба политсилы.
«Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса — препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия — это процедура. А закон — это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу», — отметил нардеп Ростислав Павленко.
Ответчиками в иске указаны вице-спикер Руслан Стефанчук, который вел заседание Рады, а также нардеп Федор Вениславский, который докладывал в парламенте об этом законе.
Еще один нардеп Артур Герасимов отметил, что оппозиция внесла в Раду собственный вариант законопроекта о борьбе с олигархами.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «Слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- 23 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.
- На следующий день выяснилось, что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки. Так, поправка 398 определяет, что вносить олигархов в реестр будет Нацагентство по предупреждению коррупции по представлению комиссии. В то же время нардепы поддержали поправку 406, которая определяет, что реестр олигархов будет вести Совет нацбезопасности и обороны. Теперь депутаты пытаются решить, как устранить эту коллизию.