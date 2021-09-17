СНБО запустила систему мониторинга олигархов с «уникальной системой защиты данных»

Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.

«Аппарату СНБО была поставлена ​​задача разработать систему мониторинга, и сегодня нам отчитались, что система разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года. Современная информационно-аналитическая система, которая имеет третий, самый высокий уровень сложности», — отметил Данилов.

Система способна в процессе работы мониторить всех людей, которые после принятия закона об олигархах попадут в реестр.

По словам Данилова, эта система может работать как с открытыми документами, для служебного пользования, так и с секретными.

«Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель», — добавил секретарь СНБО.

Других деталей об особенностях работы реестра он не рассказал.