Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому: попросил предоставить подписанный закон о деолигархизации

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил предоставить проголосованный текст закона о деолигархизации в подписанной им редакции для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Об этом сообщили в Офисе президента 24 сентября.

Кроме закона об олигархах, Зеленский и Букиккио обсудили проекты законов, которые должны усовершенствовать работу Конституционного суда и сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады.

Еще одной темой разговора стал ход формирования Этического совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Президент Украины и глава Венецианской комиссии пришли к выводу, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия необходимо устранить. Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развивать в Украине верховенство права, демократию и реализовать судебную реформу.