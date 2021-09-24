Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому: попросил предоставить подписанный закон о деолигархизации

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил предоставить проголосованный текст закона о деолигархизации в подписанной им редакции для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.
Об этом сообщили в Офисе президента 24 сентября.
Кроме закона об олигархах, Зеленский и Букиккио обсудили проекты законов, которые должны усовершенствовать работу Конституционного суда и сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады.
Еще одной темой разговора стал ход формирования Этического совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.
Президент Украины и глава Венецианской комиссии пришли к выводу, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия необходимо устранить. Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развивать в Украине верховенство права, демократию и реализовать судебную реформу.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «Слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- 23 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут общаться с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.
- На следующий день выяснилось, что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки. Так, поправка 398 определяет, что вносить олигархов в реестр будет Нацагентство по предупреждению коррупции по представлению комиссии. В то же время нардепы поддержали поправку 406, которая определяет, что реестр олигархов будет вести Совет нацбезопасности и обороны. Теперь депутаты должны решить, как убрать эту коллизию.