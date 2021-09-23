Зеленский назвал закон о деолигархизации «историческим шансом» и рассказал о давлении на депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие закона о деолигархизации «историческим шансом» на построение чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Однако до его принятия на депутатов давили и шантажировали.

Соответствующий пост он сделал в Facebook в день принятия закона, 23 сентября.

«Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет, а для олигархов путь один — «стать чистым бизнесом».