Рада приняла законопроект о деолигархизации. Какие новые правила установят для олигархов

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов.

За соответствующее решение проголосовали 279 нардепов.

229 голосов дала фракция «Слуга народа», 18 голосов — фракция «За майбутнє», 15 — «Довіра», 11 — «Голос», а также еще поддержали законопроект 6 внефракционных нардепов.

Голосование проходило по сокращенной процедуре. Поэтому Рада рассмотрела лишь 13 поддержанных комитетом поправок вместо более 1 200. Оппозиционные фракции заявляли, что таким образом в стране устанавливается диктатура.

Сам же закон заработает через шесть месяцев после его официального опубликования.

Документ предусматривает создание реестра олигархов, который будет составлен Советом нацбезопасности и обороны. Туда будут вносить людей в случае соответствия определенным критериям:

участвует в политической жизни ;

; может влиять на средства массовой информации ;

; является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) естественной монополии или бизнеса, занимает монопольное (доминирующее) положение на одном из рынков в течение не менее года;

общая стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов — это более 2,2 миллиарда гривен (более $80 млн).

В случае попадания в этот реестр олигархи подпадут под ряд запретов. Они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию.

Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.