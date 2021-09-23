Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Які нові правила встановлять для олігархів

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить в реєстр олігархів.
За відповідне рішення проголосували 279 нардепів.
229 голосів дала фракція «Слуга народу», 18 голосів — фракція «За майбутнє», 15 — «Довіра», 11 — «Голос», а також ще підтримали законопроєкт 6 позафракційних нардепів.
Голосування відбувалося за скороченою процедурою. Через це Рада розглянула лише 13 підтриманих комітетом правок замість понад 1 200. Опозиційні фракції заявляли, що таким чином у країні встановлюється диктатура.
Сам же закон запрацює через шість місяців після його офіційного оприлюднення.
Документ передбачає створення реєстру олігархів, який складатиме Рада нацбезпеки і оборони. Туди вноситимуть людей у разі відповідності певним критеріям:
- бере участь у політичному житті ;
- має значний вплив на засоби масової інформації ;
- є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) природної монополії або бізнесу, що займає монопольне (домінантне) становище на одному з ринків протягом щонайменше року;
- загальна вартість активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, — це понад 2,2 мільярда гривень (понад $80 мільйонів).
У разі потрапляння в цей реєстр олігархи підпадуть під низку заборон. Вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію.
Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що олігархи на тлі законопроєкту про деолігархізацію почали самі відмовлятися від активів. Конкретних прізвищ він не назвав.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести у реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.