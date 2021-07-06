Секретар РНБО Данілов заявив, що через закон про деолігархізацію бізнесмени самі стали відмовлятися від активів. Імена він не назвав

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що олігархи на тлі президентського законопроєкту про деолігархізацію почали самі відмовлятися від активів. Конкретних прізвищ він при цьому не назвав.

Про це Данілов розповів в інтервʼю українському Forbes.

«Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно», — сказав Данілов.