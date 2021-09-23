Зеленський назвав закон про деолігархізацію «історичним шансом» і розповів про тиск на депутатів

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалення закону про деолігархізацію «історичним шансом» на побудову чистих відносин між великим бізнесом і державою. Однак до його ухвалення на депутатів тиснули та шантажували.

Відповідний допис він зробив у Facebook у день ухвалення закону, 23 вересня.

«Завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою. Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, а для олігархів шлях єдиний — «стати чистим бізнесом».